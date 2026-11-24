SPI-Wert Huber + Suhner-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Huber + Suhner von vor 3 Jahren abgeworfen
Das wäre der Gewinn bei einem frühen Engagement in Huber + Suhner-Aktien gewesen.
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Heute vor 3 Jahren wurden Trades dem Huber + Suhner-Papier via Börse SWX ausgeführt. Diesen Tag beendete die Huber + Suhner-Aktie bei 64,60 CHF. Bei einem Investment von 100 CHF in Huber + Suhner-Papiere vor 3 Jahren, wäre ein Anleger nun im Besitz von 1,548 Huber + Suhner-Aktien. Die Investition hätte nun einen Wert von 251,08 CHF, da sich der Wert eines Huber + Suhner-Papiers am 23.11.2026 auf 162,20 CHF belief. Damit hätte sich der Wert des ursprünglichen Investments um 151,08 Prozent vermehrt.
Zuletzt verbuchte Huber + Suhner einen Börsenwert von 2,89 Mrd. CHF.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion Finanzen.net
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