Lukratives Huber + Suhner-Investment?

Das wäre der Gewinn bei einem frühen Engagement in Huber + Suhner-Aktien gewesen.

Heute vor 3 Jahren wurden Trades dem Huber + Suhner-Papier via Börse SWX ausgeführt. Diesen Tag beendete die Huber + Suhner-Aktie bei 64,60 CHF. Bei einem Investment von 100 CHF in Huber + Suhner-Papiere vor 3 Jahren, wäre ein Anleger nun im Besitz von 1,548 Huber + Suhner-Aktien. Die Investition hätte nun einen Wert von 251,08 CHF, da sich der Wert eines Huber + Suhner-Papiers am 23.11.2026 auf 162,20 CHF belief. Damit hätte sich der Wert des ursprünglichen Investments um 151,08 Prozent vermehrt.

Zuletzt verbuchte Huber + Suhner einen Börsenwert von 2,89 Mrd. CHF.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion Finanzen.net