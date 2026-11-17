SPI-Wert Huber + Suhner-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Huber + Suhner von vor einem Jahr eingebracht
Vor Jahren in Huber + Suhner eingestiegen: So viel hätten Investoren verdient.
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Heute vor 1 Jahr fand an der Börse SWX Handel mit Huber + Suhner-Anteilen statt. Zum Handelsende stand die Huber + Suhner-Aktie an diesem Tag bei 141,60 CHF. Investoren, die vor 1 Jahr 10.000 CHF in die Huber + Suhner-Aktie investierten, hätten nun 70,621 Anteile im Besitz. Die gehaltenen Anteilsscheine wären am 16.11.2026 11.638,42 CHF wert, da sich der letzte Kurs auf 164,80 CHF belief. Das entspricht einem Anstieg um 16,38 Prozent.
Der Börsenwert von Huber + Suhner belief sich jüngst auf 3,09 Mrd. CHF.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion Finanzen.net
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