SPI-Wert Idorsia-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Idorsia von vor einem Jahr eingefahren
Das wäre der Gewinn bei einem frühen Engagement in Idorsia-Aktien gewesen.
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Das Idorsia-Papier wurde heute vor 1 Jahr an der Börse SWX gehandelt. Zum Handelsende standen die Anteile an diesem Tag bei 3,90 CHF. Wer vor 1 Jahr 1.000 CHF in die Idorsia-Aktie investiert hat, hat nun 256,739 Anteile im Portfolio. Die gehaltenen Anteilsscheine wären am 21.09.2026 1.231,32 CHF wert, da sich der letzte Kurs auf 4,80 CHF belief. Damit hätte sich das Investment um 23,13 Prozent vermehrt.
Der Marktwert von Idorsia betrug jüngst 1,30 Mrd. CHF.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.net
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Bildquellen: Idorsia Pharmaceuticals Ltd