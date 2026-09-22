SPI-Wert Idorsia-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Idorsia von vor einem Jahr eingefahren

Idorsia-Performance

22.09.26 10:00 Uhr

Das wäre der Gewinn bei einem frühen Engagement in Idorsia-Aktien gewesen.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Das Idorsia -Papier wurde heute vor 1 Jahr an der Börse SWX gehandelt. Zum Handelsende standen die Anteile an diesem Tag bei 3,90 CHF. Wer vor 1 Jahr 1.000 CHF in die Idorsia-Aktie investiert hat, hat nun 256,739 Anteile im Portfolio. Die gehaltenen Anteilsscheine wären am 21.09.2026 1.231,32 CHF wert, da sich der letzte Kurs auf 4,80 CHF belief. Damit hätte sich das Investment um 23,13 Prozent vermehrt.

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Der Hebel muss zwischen 2 und 20 liegen

Long Short Hebel wählen: 5x 10x

Risikohinweis: Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet. Risikohinweis: Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet.

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