SPI-Wert Idorsia-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Idorsia-Investition von vor einem Jahr eingebracht
Anleger, die vor Jahren in Idorsia-Aktien investiert haben, können sich über so viel Gewinn freuen.
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Heute vor 1 Jahr fand via Börse SWX Handel mit dem Idorsia-Papier statt. Diesen Handelstag beendete das Idorsia-Papier bei 3,82 CHF. Bei einem 10.000-CHF-Investment vor 1 Jahr, besäße man nun 2.617,801 Idorsia-Aktien. Da sich der letzte Schlusskurs der Idorsia-Aktie auf 4,18 CHF belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 10.947,64 CHF wert. Die Steigerung von 10.000 CHF zu 10.947,64 CHF entspricht einer Performance von +9,48 Prozent.
Idorsia erreichte zuletzt eine Marktkapitalisierung von 1,10 Mrd. CHF.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.net
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Bildquellen: Idorsia Pharmaceuticals Ltd