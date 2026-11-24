Idorsia-Investment im Blick

So viel Gewinn hätte ein früher Einstieg in die Idorsia-Aktie Anlegern gebracht.

Idorsia-Anteile wurden heute vor 3 Jahren via Börse SWX gehandelt. Zur Schlussglocke waren Idorsia-Anteile an diesem Tag 1,65 CHF wert. Hätte ein Anleger 1.000 CHF zu diesem Zeitpunkt in die Idorsia-Aktie investiert, wäre er nun im Besitz von 607,165 Idorsia-Anteilen. Die gehaltenen Anteile wären am 23.11.2026 2.208,86 CHF wert, da sich der letzte Kurs auf 3,64 CHF belief. Damit hätte sich der Wert des ursprünglichen Investments um 120,89 Prozent gesteigert.

Insgesamt war Idorsia zuletzt 968,03 Mio. CHF wert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion Finanzen.net