SPI-Wert Idorsia-Aktie: So viel Verlust hätte ein Idorsia-Investment von vor 5 Jahren eingebracht

Lohnendes Idorsia-Investment?

06.10.26 10:00 Uhr

Diesen Fehlbetrag hätte ein früher Einstieg in die Idorsia-Aktie gebracht.

Die Idorsia-Aktie wurde heute vor 5 Jahren via Börse SWX gehandelt. Zum Handelsende stand das Idorsia-Papier an diesem Tag bei 21,54 CHF. Bei einem 100-CHF-Investment vor 5 Jahren, besäße man nun 4,643 Idorsia-Aktien. Da sich der letzte Schlusskurs der Idorsia-Aktie auf 4,47 CHF belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 20,74 CHF wert. Damit hätte der Wert des ursprünglichen Investments 79,26 Prozent eingebüßt.

Idorsia wurde am Markt mit 1,20 Mrd. CHF bewertet.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.net