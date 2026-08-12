SPI-Wert INFICON-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in INFICON von vor einem Jahr verdient

Hochrechnung

19.08.26 10:00 Uhr

Vor Jahren in INFICON-Aktien investiert: So viel hätten Investoren verdient.

Heute vor 1 Jahr wurde das INFICON-Papier an der Börse SWX gehandelt. Der Schlusskurs der Anteile betrug an diesem Tag 95,70 CHF. Wenn ein Anleger damals 1.000 CHF in das INFICON-Papier investiert hätte, befänden sich nun 10,449 Aktien in seinem Portfolio. Das Investment hätte nun einen Wert von 1.797,28 CHF, da sich der Wert einer INFICON-Aktie am 18.08.2026 auf 172,00 CHF belief. Damit hätte sich der Wert des ursprünglichen Investments um 79,73 Prozent vermehrt.

INFICON wurde jüngst mit einem Börsenwert von 4,41 Mrd. CHF gelistet.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.net