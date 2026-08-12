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Hochrechnung

SPI-Wert INFICON-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in INFICON von vor einem Jahr verdient

Vor Jahren in INFICON-Aktien investiert: So viel hätten Investoren verdient.

Werte in diesem Artikel
Aktien
INFICON HOLDING AG
181.60 EUR -8.80 EUR -4.62 %
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Heute vor 1 Jahr wurde das INFICON-Papier an der Börse SWX gehandelt. Der Schlusskurs der Anteile betrug an diesem Tag 95,70 CHF. Wenn ein Anleger damals 1.000 CHF in das INFICON-Papier investiert hätte, befänden sich nun 10,449 Aktien in seinem Portfolio. Das Investment hätte nun einen Wert von 1.797,28 CHF, da sich der Wert einer INFICON-Aktie am 18.08.2026 auf 172,00 CHF belief. Damit hätte sich der Wert des ursprünglichen Investments um 79,73 Prozent vermehrt.

INFICON wurde jüngst mit einem Börsenwert von 4,41 Mrd. CHF gelistet.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.net

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DatumRatingAnalyst
03.01.13 Inficon kaufen Vontobel Research
19.12.12 Inficon buy Vontobel Research
18.10.12 Inficon buy Vontobel Research
15.08.12 Inficon buy Vontobel Research
09.08.12 Inficon buy Vontobel Research

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