DAX24.919 -0,8%Est506.083 -0,4%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto8,6200 ±0,0%Nas27.094 ±0,0%Bitcoin57.651 +0,4%Euro1,1611 -0,2%Öl98,53 +2,7%Gold4.457 -0,7%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
Infineon 623100 NVIDIA 918422 Rheinmetall 703000 SAP 716460 Siemens Energy ENER6Y Micron Technology 869020 Microsoft 870747 Bayer BAY001 Marvell Technology A3CNLD Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft 843002 Deutsche Telekom 555750 RENK RENK73 Lufthansa 823212 Amazon 906866 NEL ASA A0B733
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero. Hier informieren
Heute im Fokus
DAX schwächer -- Asiens Börsen mehrheitlich in Grün -- ASML, Douglas, Bitcoin, Sivers Semiconductors im Fokus
Top News
Druckenmiller baut Depot um: Massiver Natera-Ausbau und Argentinien-Wette zündet Druckenmiller baut Depot um: Massiver Natera-Ausbau und Argentinien-Wette zündet
Nach Rekorden in Japan und USA: DAX in Rot - 25.000er-Marke unterschritten Nach Rekorden in Japan und USA: DAX in Rot - 25.000er-Marke unterschritten
Suche...
Jetzt kostenlos
bei finanzen.net anmelden
Watchlists & Musterdepots Tools & integriertes Trading Newsletter, Trading-Desk uvm.
Schon einen Account? Anmelden
Übersicht Wertpapierdepots Musterdepots Watchlists Meine News Newsletter Forum Trading Desk Apps Social Media Podcasts
Profil
Hochrechnung

SPI-Wert Intershop-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Intershop-Investment von vor 3 Jahren abgeworfen

03.06.26 10:00 Uhr

Bei einem frühen Investment in Intershop-Aktien hätten Investoren so viel Gewinn gemacht.

Werte in diesem Artikel
Aktien
Intershop
176,20 CHF -1,40 CHF -0,79%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

Heute vor 3 Jahren fand via Börse SWX wochenend-bedingt kein Handel mit dem Intershop-Papier statt. Der Schlusskurs der Intershop-Aktie betrug am vorangegangen Handelstag 122,40 CHF. Bei einem Intershop-Investment von 10.000 CHF zu diesem Zeitpunkt, hätte ein Anleger nun 81,699 Intershop-Aktien in seinem Depot. Die Anlage hätte nun einen Wert von 14.509,80 CHF, da sich der Wert einer Intershop-Aktie am 02.06.2026 auf 177,60 CHF belief. Das kommt einer Steigerung um 45,10 Prozent gleich.

Intershop erreichte zuletzt eine Marktkapitalisierung von 1,62 Mrd. CHF.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.net

Nachrichten zu Intershop

DatumMeistgelesen

Analysen zu Intershop

DatumRatingAnalyst
04.03.2011Intershop holdVontobel Research
03.03.2011Intershop holdVontobel Research
27.08.2010Intershop holdVontobel Research
DatumRatingAnalyst

Keine Analysen im Zeitraum eines Jahres in dieser Kategorie verfügbar.

Eventuell finden Sie Nachrichten die älter als ein Jahr sind im Archiv
DatumRatingAnalyst
04.03.2011Intershop holdVontobel Research
03.03.2011Intershop holdVontobel Research
27.08.2010Intershop holdVontobel Research
DatumRatingAnalyst

Keine Analysen im Zeitraum eines Jahres in dieser Kategorie verfügbar.

Eventuell finden Sie Nachrichten die älter als ein Jahr sind im Archiv

Um die Übersicht zu verbessern, haben Sie die Möglichkeit, die Analysen für Intershop nach folgenden Kriterien zu filtern.

Alle: Alle Empfehlungen

Buy: Kaufempfehlungen wie z.B. "kaufen" oder "buy"
Hold: Halten-Empfehlungen wie z.B. "halten" oder "neutral"
Sell: Verkaufsempfehlungn wie z.B. "verkaufen" oder "reduce"
mehr Analysen