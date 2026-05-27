SPI-Wert Intershop-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Intershop-Investment von vor 3 Jahren abgeworfen
Bei einem frühen Investment in Intershop-Aktien hätten Investoren so viel Gewinn gemacht.
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Heute vor 3 Jahren fand via Börse SWX wochenend-bedingt kein Handel mit dem Intershop-Papier statt. Der Schlusskurs der Intershop-Aktie betrug am vorangegangen Handelstag 122,40 CHF. Bei einem Intershop-Investment von 10.000 CHF zu diesem Zeitpunkt, hätte ein Anleger nun 81,699 Intershop-Aktien in seinem Depot. Die Anlage hätte nun einen Wert von 14.509,80 CHF, da sich der Wert einer Intershop-Aktie am 02.06.2026 auf 177,60 CHF belief. Das kommt einer Steigerung um 45,10 Prozent gleich.
Intershop erreichte zuletzt eine Marktkapitalisierung von 1,62 Mrd. CHF.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.net
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