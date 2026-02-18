SPI-Wert Intershop-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Intershop von vor 10 Jahren eingebracht

Langfristige Anlage

Das wäre der Gewinn bei einem frühen Einstieg in Intershop gewesen.

Heute vor 10 Jahren wurden Trades dem Intershop-Papier an der Börse SWX ausgeführt. Zur Schlussglocke war das Papier an diesem Tag 87,05 CHF wert. Bei einem Intershop-Investment von 100 CHF zu diesem Zeitpunkt, hätte ein Anleger nun 1,149 Intershop-Aktien in seinem Portfolio. Mit dem vergangenen Schlussstand 173,80 CHF gerechnet, wäre die Investition nun 199,66 CHF wert. Damit wäre die Investition 99,66 Prozent mehr wert.

Intershop wurde am Markt mit 1,59 Mrd. CHF bewertet.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.net