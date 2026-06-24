SPI-Wert Intershop-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Intershop-Investition von vor 3 Jahren eingebracht
Vor Jahren in Intershop-Aktien investiert: So viel hätten Anleger verdient.
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Vor 3 Jahren wurde das Intershop-Aktie wochenend-bedingt nicht via Börse SWX gehandelt. Den vorherigen Handelstag beendeten die Intershop-Anteile bei 119,40 CHF. Hätte ein Anleger 100 CHF zu diesem Zeitpunkt in die Intershop-Aktie investiert, wäre er nun im Besitz von 0,838 Intershop-Anteilen. Da sich der letzte Schlusskurs des Intershop-Papiers auf 172,60 CHF belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 144,56 CHF wert. Damit hätte der Wert der ursprünglichen Investition um 44,56 Prozent zugenommen.
Der Marktwert von Intershop betrug jüngst 1,59 Mrd. CHF.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.net
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