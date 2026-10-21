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Intershop-Investition

SPI-Wert Intershop-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Intershop-Investition von vor 3 Jahren eingebracht

Vor Jahren Intershop-Aktien gekauft: So viel hätten Investoren verdient.

Werte in diesem Artikel
Aktien
Intershop
163.00 EUR 0.00 EUR 0.0 %
Charts | News | Analysen

Heute vor 3 Jahren wurden Trades Intershop-Anteilen via Börse SWX wochenend-bedingt nicht ausgeführt. Am Handelstag zuvor standen die Anteile letztlich bei 118,80 CHF. Bei einer 1.000-CHF-Investition vor 3 Jahren, wären Anleger nun im Besitz von 8,418 Intershop-Aktien. Da sich der Wert eines Anteils am 20.10.2026 auf 153,00 CHF (Schlussstand) belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 1.287,88 CHF wert. Damit hätte der Wert des ursprünglichen Investments um 28,79 Prozent zugenommen.

Alle Intershop-Anteile kamen zuletzt auf einen Börsenwert von 1,40 Mrd. CHF.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.net

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Datum Rating Analyst
04.03.11 Intershop hold Vontobel Research
03.03.11 Intershop hold Vontobel Research
27.08.10 Intershop hold Vontobel Research

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