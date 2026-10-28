DAX 25.573 -0,1%ESt50 6.146 -0,3%MSCI World 4.927 +0,5%Top 10 Crypto 10,87 +1,9%Nas 26.478 +1,2%Bitcoin 73.181 +0,7%Euro 1,1129 -0,0%Öl 114,8 +0,8%Gold 4.046 -0,4%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
BioNTech (ADRs) A2PSR2 Tesla A1CX3T Amazon 906866 NEL ASA A0B733 Microsoft 870747 Apple 865985 Siemens Energy ENER6Y BASF BASF11 NVIDIA 918422 Lufthansa 823212 Mercedes-Benz Group (ex Daimler) 710000 Bayer BAY001 Daimler Truck DTR0CK Plug Power A1JA81 TUI TUAG00
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero. Hier informieren
Suche...
Jetzt kostenlos
bei finanzen.net anmelden
Watchlists & Musterdepots Tools & integriertes Trading Newsletter, Trading-Desk uvm.
Schon einen Account? Anmelden
Investmentbeispiel

SPI-Wert Intershop-Aktie: So viel hätte eine Investition in Intershop von vor 5 Jahren abgeworfen

Bei einem frühen Intershop-Investment könnten sich Investoren über so viel Gewinn freuen.

Werte in diesem Artikel
Aktien
Intershop
163.00 EUR -1.00 EUR -0.61 %
Charts | News | Analysen

Am 28.10.2021 wurde das Intershop-Papier an der Börse SWX gehandelt. Der Schlusskurs des Intershop-Papiers betrug an diesem Tag 117,00 CHF. Wenn ein Anleger damals 10.000 CHF in die Intershop-Aktie investiert hätte, wäre er nun im Besitz von 85,470 Anteilen. Die Investition hätte nun einen Wert von 13.128,21 CHF, da sich der Wert eines Intershop-Anteils am 27.10.2026 auf 153,60 CHF belief. Damit hätte sich die Investition um 31,28 Prozent vermehrt.

Jüngst verzeichnete Intershop eine Marktkapitalisierung von 1,42 Mrd. CHF.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion Finanzen.net

Aktuelle Intershop Aktie News

Werbung

Intershop Analysen

Um die Übersicht zu verbessern, haben Sie die Möglichkeit, die Analysen für Intershop nach folgenden Kriterien zu filtern.

Alle: Alle Empfehlungen

Buy: Kaufempfehlungen wie z.B. "kaufen" oder "buy"
Hold: Halten-Empfehlungen wie z.B. "halten" oder "neutral"
Sell: Verkaufsempfehlungn wie z.B. "verkaufen" oder "reduce"
Datum Rating Analyst
04.03.11 Intershop hold Vontobel Research
03.03.11 Intershop hold Vontobel Research
27.08.10 Intershop hold Vontobel Research

Information

Die Handels- und Depotfunktionen in diesem Broker Cockpit werden für Finanzinstrumente von der Finanzen.net Zero GmbH als vertraglich gebundener Vermittler der DonauCapital Wertpapier GmbH (§ 3 Abs. 2 WpIG) bereitgestellt; bei Kryptowerten werden die Handels- und Depotfunktionen in diesem Broker Cockpit ausschließlich von der DonauCapital Wertpapier GmbH bereitgestellt. Die Finanzen.net GmbH stellt ausschließlich den technischen Rahmen bereit und ist in die Wertpapier- und Kryptodienstleistung nicht einbezogen.