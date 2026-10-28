SPI-Wert Intershop-Aktie: So viel hätte eine Investition in Intershop von vor 5 Jahren abgeworfen
Bei einem frühen Intershop-Investment könnten sich Investoren über so viel Gewinn freuen.
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Am 28.10.2021 wurde das Intershop-Papier an der Börse SWX gehandelt. Der Schlusskurs des Intershop-Papiers betrug an diesem Tag 117,00 CHF. Wenn ein Anleger damals 10.000 CHF in die Intershop-Aktie investiert hätte, wäre er nun im Besitz von 85,470 Anteilen. Die Investition hätte nun einen Wert von 13.128,21 CHF, da sich der Wert eines Intershop-Anteils am 27.10.2026 auf 153,60 CHF belief. Damit hätte sich die Investition um 31,28 Prozent vermehrt.
Jüngst verzeichnete Intershop eine Marktkapitalisierung von 1,42 Mrd. CHF.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion Finanzen.net
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