SPI-Wert Intershop-Aktie: So viel hätte eine Investition in Intershop von vor einem Jahr abgeworfen

Intershop-Anlage unter der Lupe

Wer vor Jahren in Intershop eingestiegen ist, könnte sich nun über so viel Gewinn freuen.

Heute vor 1 Jahr fand via Börse SWX Handel mit der Intershop-Aktie statt. Zum Handelsende stand das Intershop-Papier an diesem Tag bei 142,20 CHF. Bei einem 1.000-CHF-Investment vor 1 Jahr, besäße man nun 7,032 Intershop-Aktien. Da sich der Wert einer Aktie am 26.05.2026 auf 174,00 CHF (Schlussstand) belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 1.223,63 CHF wert. Damit hätte sich der Wert des ursprünglichen Investments um 22,36 Prozent gesteigert.

Jüngst verzeichnete Intershop eine Marktkapitalisierung von 1,59 Mrd. CHF.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.net