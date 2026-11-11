SPI-Wert Intershop-Aktie: So viel hätte eine Investition in Intershop von vor einem Jahr abgeworfen
Das wäre der Gewinn bei einem frühen Engagement in Intershop-Aktien gewesen.
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Heute vor 1 Jahr fand an der Börse SWX Handel mit dem Intershop-Papier statt. Zum Handelsende standen die Anteile an diesem Tag bei 155,80 CHF. Bei einer 1.000-CHF-Investition vor 1 Jahr, hätten Anleger nun 6,418 Intershop-Aktien im Depot. Die Anlage hätte nun einen Wert von 1.011,55 CHF, da sich der Wert eines Intershop-Papiers am 10.11.2026 auf 157,60 CHF belief. Damit hätte der Wert der ursprünglichen Investition um 1,16 Prozent zugenommen.
Intershop erreichte zuletzt eine Marktkapitalisierung von 1,44 Mrd. CHF.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion Finanzen.net
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