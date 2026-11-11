DAX 26.531 +0,7%ESt50 6.370 +0,7%MSCI World 4.836 -0,2%Top 10 Crypto 9,67 +0,3%Nas 25.066 -0,7%Bitcoin 66.072 +0,1%Euro 1,1138 -0,3%Öl 92,6 +1,2%Gold 4.050 +0,4%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
BioNTech (ADRs) A2PSR2 Tesla A1CX3T Amazon 906866 NEL ASA A0B733 Microsoft 870747 Apple 865985 Siemens Energy ENER6Y BASF BASF11 NVIDIA 918422 Lufthansa 823212 Mercedes-Benz Group (ex Daimler) 710000 Bayer BAY001 Daimler Truck DTR0CK Plug Power A1JA81 TUI TUAG00
Alle Aktien ab 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit Finanzen invest. Hier informieren
Suche...
Performance im Blick

SPI-Wert Intershop-Aktie: So viel hätte eine Investition in Intershop von vor einem Jahr abgeworfen

Das wäre der Gewinn bei einem frühen Engagement in Intershop-Aktien gewesen.

Werte in diesem Artikel
Aktien
Intershop
169.00 EUR 1.00 EUR 0.60 %
Charts | News | Analysen

Heute vor 1 Jahr fand an der Börse SWX Handel mit dem Intershop-Papier statt. Zum Handelsende standen die Anteile an diesem Tag bei 155,80 CHF. Bei einer 1.000-CHF-Investition vor 1 Jahr, hätten Anleger nun 6,418 Intershop-Aktien im Depot. Die Anlage hätte nun einen Wert von 1.011,55 CHF, da sich der Wert eines Intershop-Papiers am 10.11.2026 auf 157,60 CHF belief. Damit hätte der Wert der ursprünglichen Investition um 1,16 Prozent zugenommen.

Intershop erreichte zuletzt eine Marktkapitalisierung von 1,44 Mrd. CHF.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion Finanzen.net

Aktuelle Intershop Aktie News

Werbung

Intershop Analysen

Um die Übersicht zu verbessern, haben Sie die Möglichkeit, die Analysen für Intershop nach folgenden Kriterien zu filtern.

Alle: Alle Empfehlungen

Buy: Kaufempfehlungen wie z.B. "kaufen" oder "buy"
Hold: Halten-Empfehlungen wie z.B. "halten" oder "neutral"
Sell: Verkaufsempfehlungn wie z.B. "verkaufen" oder "reduce"
Datum Rating Analyst
04.03.11 Intershop hold Vontobel Research
03.03.11 Intershop hold Vontobel Research
27.08.10 Intershop hold Vontobel Research

Information

Die Handels- und Depotfunktionen in diesem Broker Cockpit werden unter der Marke Finanzen invest bereitgestellt, Finanzen invest ist eine Marke der finanzen.net zero GmbH. Für Finanzinstrumente erfolgt dies durch die finanzen.net zero GmbH als vertraglich gebundener Vermittler der DonauCapital Wertpapier GmbH (§ 3 Abs. 2 WpIG); bei Kryptowerten werden die Handels- und Depotfunktionen ausschließlich von der DonauCapital Wertpapier GmbH bereitgestellt. Die finanzen.net GmbH stellt ausschließlich den technischen Rahmen bereit und ist in die Wertpapier- und Kryptodienstleistung nicht einbezogen.