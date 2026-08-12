SPI-Wert Intershop-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in Intershop von vor einem Jahr verdient
So viel hätten Anleger mit einem frühen Intershop-Investment verdienen können.
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Vor 1 Jahr wurde die Intershop-Aktie an der Börse SWX gehandelt. Diesen Handelstag beendeten die Anteile bei 151,80 CHF. Wenn zu diesem Zeitpunkt 1.000 CHF in das Papier investiert worden wären, hätte man nun 6,588 Intershop-Aktien im Depot. Die gehaltenen Papiere wären am 18.08.2026 1.072,46 CHF wert, da sich der letzte Kurs auf 162,80 CHF belief. Die Steigerung von 1.000 CHF zu 1.072,46 CHF entspricht einer Performance von +7,25 Prozent.
Der Intershop-Wert an der Börse wurde auf 1,52 Mrd. CHF beziffert.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.net
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|Datum
|Rating
|Analyst
|04.03.11
|Intershop hold
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|03.03.11
|Intershop hold
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|27.08.10
|Intershop hold
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