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Intershop-Anlage

SPI-Wert Intershop-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in Intershop von vor einem Jahr verdient

So viel hätten Anleger mit einem frühen Intershop-Investment verdienen können.

Werte in diesem Artikel
Aktien
Intershop
171.00 EUR -3.00 EUR -1.72 %
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Vor 1 Jahr wurde die Intershop-Aktie an der Börse SWX gehandelt. Diesen Handelstag beendeten die Anteile bei 151,80 CHF. Wenn zu diesem Zeitpunkt 1.000 CHF in das Papier investiert worden wären, hätte man nun 6,588 Intershop-Aktien im Depot. Die gehaltenen Papiere wären am 18.08.2026 1.072,46 CHF wert, da sich der letzte Kurs auf 162,80 CHF belief. Die Steigerung von 1.000 CHF zu 1.072,46 CHF entspricht einer Performance von +7,25 Prozent.

Der Intershop-Wert an der Börse wurde auf 1,52 Mrd. CHF beziffert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.net

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DatumRatingAnalyst
04.03.11 Intershop hold Vontobel Research
03.03.11 Intershop hold Vontobel Research
27.08.10 Intershop hold Vontobel Research

Information

Die Handels- und Depotfunktionen in diesem Broker Cockpit werden für Finanzinstrumente von der Finanzen.net Zero GmbH als vertraglich gebundener Vermittler der DonauCapital Wertpapier GmbH (§ 3 Abs. 2 WpIG) bereitgestellt; bei Kryptowerten werden die Handels- und Depotfunktionen in diesem Broker Cockpit ausschließlich von der DonauCapital Wertpapier GmbH bereitgestellt. Die Finanzen.net GmbH stellt ausschließlich den technischen Rahmen bereit und ist in die Wertpapier- und Kryptodienstleistung nicht einbezogen.