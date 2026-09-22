SPI-Wert Investis-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investis-Investment von vor 3 Jahren abgeworfen

Lukratives Investis-Investment?

22.09.26 10:00 Uhr

Das wäre der Verdienst eines frühen Investis-Einstiegs gewesen.

Heute vor 3 Jahren wurden Trades Investis-Anteilen an der Börse SWX ausgeführt. Diesen Handelstag beendete die Investis-Aktie bei 94,20 CHF. Bei einem Investment von 1.000 CHF in die Investis-Aktie vor 3 Jahren, wäre ein Anleger nun im Besitz von 10,616 Investis-Aktien. Die Investition hätte nun einen Wert von 1.549,89 CHF, da sich der Wert eines Investis-Anteils am 21.09.2026 auf 146,00 CHF belief. Damit hätte der Wert des ursprünglichen Investments um 54,99 Prozent zugenommen.

Insgesamt war Investis zuletzt 1,84 Mrd. CHF wert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.net