SPI-Wert Investis-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investis-Investment von vor 3 Jahren abgeworfen
Das wäre der Verdienst eines frühen Investis-Einstiegs gewesen.
Werte in diesem Artikel
Heute vor 3 Jahren wurden Trades Investis-Anteilen an der Börse SWX ausgeführt. Diesen Handelstag beendete die Investis-Aktie bei 94,20 CHF. Bei einem Investment von 1.000 CHF in die Investis-Aktie vor 3 Jahren, wäre ein Anleger nun im Besitz von 10,616 Investis-Aktien. Die Investition hätte nun einen Wert von 1.549,89 CHF, da sich der Wert eines Investis-Anteils am 21.09.2026 auf 146,00 CHF belief. Damit hätte der Wert des ursprünglichen Investments um 54,99 Prozent zugenommen.
Insgesamt war Investis zuletzt 1,84 Mrd. CHF wert.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.net
Ausgewählte Hebelprodukte auf Investis
Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf Investis
Der Hebel muss zwischen 2 und 20 liegen