SPI-Wert Investis-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Investis von vor einem Jahr abgeworfen
Das wäre der Gewinn bei einem frühen Investis-Investment gewesen.
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Heute vor 1 Jahr wurden Investis-Anteile an der Börse SWX gehandelt. Der Schlusskurs der Investis-Aktie betrug an diesem Tag 126,00 CHF. Bei einer Investition in Höhe von 10.000 CHF zu diesem Zeitpunkt, befänden sich nun 79,365 Investis-Aktien im Depot. Die Investition hätte nun einen Wert von 11.865,08 CHF, da sich der Wert eines Investis-Papiers am 17.08.2026 auf 149,50 CHF belief. Damit wäre die Investition um 18,65 Prozent gestiegen.
Alle Investis-Anteile kamen zuletzt auf einen Börsenwert von 1,93 Mrd. CHF.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.net
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