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Investis-Investmentbeispiel

SPI-Wert Investis-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Investis von vor einem Jahr abgeworfen

Das wäre der Gewinn bei einem frühen Investis-Investment gewesen.

Werte in diesem Artikel
Aktien
Investis Holding AG
153.00 EUR -6.00 EUR -3.77 %
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Heute vor 1 Jahr wurden Investis-Anteile an der Börse SWX gehandelt. Der Schlusskurs der Investis-Aktie betrug an diesem Tag 126,00 CHF. Bei einer Investition in Höhe von 10.000 CHF zu diesem Zeitpunkt, befänden sich nun 79,365 Investis-Aktien im Depot. Die Investition hätte nun einen Wert von 11.865,08 CHF, da sich der Wert eines Investis-Papiers am 17.08.2026 auf 149,50 CHF belief. Damit wäre die Investition um 18,65 Prozent gestiegen.

Alle Investis-Anteile kamen zuletzt auf einen Börsenwert von 1,93 Mrd. CHF.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.net

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