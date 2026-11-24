Investis-Investition im Blick

Das wäre der Gewinn bei einem frühen Einstieg in Investis gewesen.

Heute vor 5 Jahren wurden Trades dem Investis-Papier an der Börse SWX ausgeführt. Zum Handelsende stand die Investis-Aktie an diesem Tag bei 104,00 CHF. Investoren, die vor 5 Jahren 1.000 CHF in die Investis-Aktie investierten, hätten nun 9,615 Anteile im Portfolio. Die gehaltenen Papiere wären am 23.11.2026 1.403,85 CHF wert, da sich der letzte Kurs auf 146,00 CHF belief. Damit hätte sich der Wert des ursprünglichen Investments um 40,38 Prozent vermehrt.

Zuletzt verbuchte Investis einen Börsenwert von 1,87 Mrd. CHF.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion Finanzen.net