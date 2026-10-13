SPI-Wert Investis-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Investition in Investis von vor einem Jahr abgeworfen

Frühe Anlage

13.10.26 10:00 Uhr

So viel hätten Anleger mit einem frühen Investis-Investment verdienen können.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Heute vor 1 Jahr fand via Börse SWX Handel mit Investis -Anteilen statt. Diesen Handelstag beendeten die Anteile bei 131,00 CHF. Bei einer 1.000-CHF-Investition vor 1 Jahr, hätten Anleger nun 7,634 Investis-Aktien im Depot. Da sich der Wert einer Aktie am 12.10.2026 auf 144,50 CHF (Schlussstand) belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 1.103,05 CHF wert. Damit wäre der Wert des ursprünglichen Investments um 10,31 Prozent angezogen.

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Der Hebel muss zwischen 2 und 20 liegen

Long Short Hebel wählen: 5x 10x

Risikohinweis: Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet. Risikohinweis: Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet.

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