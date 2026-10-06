SPI-Wert Investis-Aktie: So viel hätte eine Investition in Investis von vor 10 Jahren abgeworfen

Investis-Investment im Blick

06.10.26 10:00 Uhr

Anleger, die vor Jahren in Investis-Aktien investiert haben, können sich über so viel Gewinn freuen.

Heute vor 10 Jahren wurden Trades dem Investis-Papier via Börse SWX ausgeführt. Diesen Tag beendeten die Investis-Anteile bei 57,50 CHF. Hätte ein Anleger 100 CHF zu diesem Zeitpunkt in die Investis-Aktie investiert, wäre er nun im Besitz von 1,739 Investis-Anteilen. Da sich der letzte Schlusskurs des Investis-Papiers auf 143,50 CHF belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 249,57 CHF wert. Damit hätte sich der Wert des ursprünglichen Investments um 149,57 Prozent vermehrt.

Zuletzt verbuchte Investis einen Börsenwert von 1,83 Mrd. CHF.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.net