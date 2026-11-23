SPI-Wert IVF HARTMANN-Aktie: So viel Verlust hätte ein IVF HARTMANN-Investment von vor einem Jahr eingebracht
So viel hätten Investoren mit einem frühen Investment in IVF HARTMANN-Aktien verlieren können.
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Heute vor 1 Jahr wurden IVF HARTMANN-Anteile wochenend-bedingt nicht an der Börse SWX gehandelt. Zur Schlussglocke des vorherigen Handelstages war die Aktie 138,00 CHF wert. Bei einer 100-CHF-Investition vor 1 Jahr, wären Anleger nun im Besitz von 0,725 IVF HARTMANN-Aktien. Da sich der letzte Schlusskurs des IVF HARTMANN-Papiers auf 127,00 CHF belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 92,03 CHF wert. Aus 100 CHF wurden somit 92,03 CHF, was einer negativen Performance von 7,97 Prozent entspricht.
Der Börsenwert von IVF HARTMANN belief sich jüngst auf 302,24 Mio. CHF.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion Finanzen.net
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