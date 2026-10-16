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Profitable Julius Bär-Investition?

SPI-Wert Julius Bär-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Julius Bär von vor 3 Jahren abgeworfen

SPI-Wert Julius Bär-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Julius Bär von vor 3 Jahren abgeworfen

Vor Jahren in Julius Bär-Aktien investiert: So viel hätten Anleger verdient.

Werte in diesem Artikel
Aktien
Julius Bär
75.64 EUR 1.32 EUR 1.78 %
Charts | News | Analysen

Am 16.10.2023 wurde die Julius Bär-Aktie an der Börse SWX gehandelt. Zur Schlussglocke war die Julius Bär-Aktie an diesem Tag 57,90 CHF wert. Investoren, die vor 3 Jahren 100 CHF in die Julius Bär-Aktie investierten, hätten nun 1,727 Anteile im Portfolio. Mit dem vergangenen Schlussstand 70,52 CHF gerechnet, wäre die Investition nun 121,80 CHF wert. Daraus ergibt sich eine Performance von +21,80 Prozent.

Julius Bär wurde am Markt mit 14,55 Mrd. CHF bewertet.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.net

Bildquellen: FABRICE COFFRINI/AFP/GettyImages

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Datum Rating Analyst
01.07.13 Julius Bär kaufen UBS AG
13.06.13 Julius Bär halten Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
31.05.13 Julius Bär kaufen UBS AG
30.05.13 Julius Bär kaufen Credit Suisse Group
28.05.13 Julius Bär halten Morgan Stanley

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