SPI-Wert Julius Bär-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Julius Bär von vor 3 Jahren abgeworfen

Profitable Julius Bär-Investition?

16.10.26 10:00 Uhr

Vor Jahren in Julius Bär-Aktien investiert: So viel hätten Anleger verdient.

Am 16.10.2023 wurde die Julius Bär-Aktie an der Börse SWX gehandelt. Zur Schlussglocke war die Julius Bär-Aktie an diesem Tag 57,90 CHF wert. Investoren, die vor 3 Jahren 100 CHF in die Julius Bär-Aktie investierten, hätten nun 1,727 Anteile im Portfolio. Mit dem vergangenen Schlussstand 70,52 CHF gerechnet, wäre die Investition nun 121,80 CHF wert. Daraus ergibt sich eine Performance von +21,80 Prozent.

Julius Bär wurde am Markt mit 14,55 Mrd. CHF bewertet.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.net