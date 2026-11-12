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Investmentbeispiel

SPI-Wert Jungfraubahn-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Jungfraubahn-Investition von vor 3 Jahren eingebracht

So viel hätten Anleger mit einem frühen Jungfraubahn-Investment verdienen können.

Werte in diesem Artikel
Aktien
Jungfraubahn AG (N)
284.00 EUR 0.00 EUR 0.0 %
Charts | News | Analysen

Heute vor 3 Jahren wurden Jungfraubahn-Anteile wochenend-bedingt nicht an der Börse SWX gehandelt. Zur Schlussglocke des vorherigen Handelstages war die Jungfraubahn-Aktie 158,60 CHF wert. Bei einem 100-CHF-Investment vor 3 Jahren, besäße man nun 0,631 Jungfraubahn-Aktien. Die gehaltenen Jungfraubahn-Anteile wären am 11.11.2026 167,40 CHF wert, da der Schlussstand 265,50 CHF betrug. Damit hätte sich der Wert des ursprünglichen Investments um 67,40 Prozent vermehrt.

Jungfraubahn war somit zuletzt am Markt 1,56 Mrd. CHF wert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion Finanzen.net

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Datum Rating Analyst
04.01.12 Jungfraubahn hold Vontobel Research
20.04.11 Jungfraubahn hold Vontobel Research
15.02.11 Jungfraubahn hold Vontobel Research
04.01.11 Jungfraubahn hold Vontobel Research
14.12.10 Jungfraubahn hold Vontobel Research

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