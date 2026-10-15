SPI-Wert Kardex-Aktie: So viel Verlust hätte ein Investment in Kardex von vor 5 Jahren eingebracht

Kardex-Investment

15.10.26 10:00 Uhr

Das wäre der Verlust bei einem frühen Kardex-Investment gewesen.

Heute vor 5 Jahren fand an der Börse SWX Handel mit dem Kardex-Papier statt. Zum Handelsende standen Kardex-Anteile an diesem Tag bei 291,50 CHF. Investoren, die vor 5 Jahren 1.000 CHF in die Kardex-Aktie investierten, hätten nun 3,431 Anteile im Besitz. Da sich der letzte Schlusskurs auf 249,00 CHF belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 854,20 CHF wert. Damit hätte der Wert des ursprünglichen Investments um 14,58 Prozent abgenommen.

Der Börsenwert von Kardex belief sich jüngst auf 1,91 Mrd. CHF.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.net