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Kardex-Investment

SPI-Wert Kardex-Aktie: So viel Verlust hätte ein Investment in Kardex von vor 5 Jahren eingebracht

Das wäre der Verlust bei einem frühen Kardex-Investment gewesen.

Werte in diesem Artikel
Aktien
Kardex AG
261.00 EUR -1.00 EUR -0.38 %
Charts | News | Analysen

Heute vor 5 Jahren fand an der Börse SWX Handel mit dem Kardex-Papier statt. Zum Handelsende standen Kardex-Anteile an diesem Tag bei 291,50 CHF. Investoren, die vor 5 Jahren 1.000 CHF in die Kardex-Aktie investierten, hätten nun 3,431 Anteile im Besitz. Da sich der letzte Schlusskurs auf 249,00 CHF belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 854,20 CHF wert. Damit hätte der Wert des ursprünglichen Investments um 14,58 Prozent abgenommen.

Der Börsenwert von Kardex belief sich jüngst auf 1,91 Mrd. CHF.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.net

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Datum Rating Analyst
18.12.12 Kardex hold Vontobel Research
05.09.12 Kardex hold Vontobel Research
23.08.12 Kardex hold Vontobel Research
16.08.12 Kardex hold Vontobel Research
17.07.12 Kardex hold Vontobel Research

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