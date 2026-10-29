SPI-Wert Kardex-Aktie: So viel Verlust wäre bei einem Investment in Kardex von vor einem Jahr angefallen
So viel hätten Investoren mit einem frühen Investment in Kardex-Aktien verlieren können.
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Vor 1 Jahr wurde das Kardex-Aktie via Börse SWX gehandelt. Diesen Handelstag beendete das Kardex-Papier bei 298,00 CHF. Wenn ein Anleger damals 100 CHF in das Kardex-Papier investiert hätte, hätte er nun 0,336 Aktien im Portfolio. Da sich der Wert eines Papiers am 28.10.2026 auf 261,00 CHF (Schlussstand) belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 87,58 CHF wert. Das entspricht einem Schwund von 12,42 Prozent.
Kardex wurde am Markt mit 2,01 Mrd. CHF bewertet.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion Finanzen.net
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