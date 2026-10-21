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Langfristige Investition

SPI-Wert Klingelnberg-Aktie: So viel hätte eine Investition in Klingelnberg von vor 3 Jahren gekostet

Wer vor Jahren in Klingelnberg eingestiegen ist, hätte nun so viel Verlust gemacht.

Werte in diesem Artikel
Aktien
Klingelnberg AG
11.00 EUR -0.10 EUR -0.90 %
Charts | News | Analysen

Heute vor 3 Jahren wurden Trades Klingelnberg-Anteilen via Börse SWX wochenend-bedingt nicht ausgeführt. Den vorangegangenen Handelstag beendete das Papier bei 16,70 CHF. Investoren, die vor 3 Jahren 100 CHF in die Klingelnberg-Aktie investierten, hätten nun 5,988 Anteile im Portfolio. Da sich der letzte Schlusskurs des Klingelnberg-Papiers auf 10,45 CHF belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 62,57 CHF wert. Damit hat sich die ursprünglich investierte Summe um 37,43 Prozent verringert.

Alle Klingelnberg-Anteile kamen zuletzt auf einen Börsenwert von 91,01 Mio. CHF.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.net

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