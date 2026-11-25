Klingelnberg-Investmentbeispiel

So viel hätten Anleger mit einem frühen Klingelnberg-Investment verlieren können.

Vor 5 Jahren wurden Klingelnberg-Anteile via Börse SWX gehandelt. Der Schlusskurs des Papiers betrug an diesem Tag 19,05 CHF. Bei einem 10.000-CHF-Investment vor 5 Jahren, besäße man nun 524,934 Klingelnberg-Papiere. Das Investment hätte nun einen Wert von 5.217,85 CHF, da sich der Wert einer Klingelnberg-Aktie am 24.11.2026 auf 9,94 CHF belief. Damit wäre die Investition um 47,82 Prozent gesunken.

Der Börsenwert von Klingelnberg belief sich zuletzt auf 89,24 Mio. CHF.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion Finanzen.net