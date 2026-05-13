SPI-Wert Klingelnberg-Aktie: So viel hätte eine Investition in Klingelnberg von vor einem Jahr gekostet

Rentable Klingelnberg-Anlage?

Wer vor Jahren in Klingelnberg eingestiegen ist, hätte nun so viel Verlust gemacht.

Heute vor 1 Jahr wurden Klingelnberg-Anteile an der Börse SWX gehandelt. Diesen Tag beendeten die Klingelnberg-Anteile bei 13,25 CHF. Bei einem 100-CHF-Investment vor 1 Jahr, besäße man nun 7,547 Klingelnberg-Papiere. Das Investment hätte nun einen Wert von 78,87 CHF, da sich der Wert einer Klingelnberg-Aktie am 26.05.2026 auf 10,45 CHF belief. Das entspricht einem Minus von 21,13 Prozent.

Jüngst verzeichnete Klingelnberg eine Marktkapitalisierung von 92,88 Mio. CHF.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.net