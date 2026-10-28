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SPI-Wert Klingelnberg-Aktie: So viel hätten Anleger an einem Klingelnberg-Investment von vor 5 Jahren verloren

So viel Verlust hätte ein früher Einstieg in die Klingelnberg-Aktie Investoren gebracht.

Werte in diesem Artikel
Aktien
Klingelnberg AG
11.10 EUR -0.20 EUR -1.77 %
Charts | News | Analysen

Heute vor 5 Jahren wurden Klingelnberg-Anteile an der Börse SWX gehandelt. Diesen Handelstag beendete die Klingelnberg-Aktie bei 15,85 CHF. Wenn ein Anleger vor 5 Jahren 1.000 CHF in die Klingelnberg-Aktie investiert hätte, wäre er nun im Besitz von 63,091 Anteilen. Die gehaltenen Anteile wären am 27.10.2026 665,62 CHF wert, da sich der letzte Kurs auf 10,55 CHF belief. Damit hätte sich der Wert des Investments um 33,44 Prozent verringert.

Insgesamt war Klingelnberg zuletzt 93,32 Mio. CHF wert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion Finanzen.net

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