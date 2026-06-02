SPI-Wert Klingelnberg-Aktie: So viel Verlust hätte ein Investment in Klingelnberg von vor 3 Jahren bedeutet
Vor Jahren in Klingelnberg-Aktien investiert: So viel hätten Investoren verloren.
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Vor 3 Jahren wurde das Klingelnberg-Papier wochenend-bedingt nicht via Börse SWX gehandelt. Am Handelstag zuvor standen Klingelnberg-Anteile letztlich bei 18,65 CHF. Hätte ein Anleger 1.000 CHF zu diesem Zeitpunkt in die Klingelnberg-Aktie investiert, befänden sich nun 53,619 Klingelnberg-Anteile in seinem Portfolio. Die Investition hätte nun einen Wert von 713,14 CHF, da sich der Wert eines Klingelnberg-Anteils am 02.06.2026 auf 13,30 CHF belief. Damit hatte sich der Wert der Investition um 28,69 Prozent verringert.
Zuletzt verbuchte Klingelnberg einen Börsenwert von 98,61 Mio. CHF.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.net
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