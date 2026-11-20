Hochrechnung

Vor Jahren Komax-Aktien gekauft: So viel hätten Investoren verloren.

Vor 5 Jahren wurden Komax-Anteile wochenend-bedingt nicht an der Börse SWX gehandelt. Der Schlusskurs der Komax-Aktie betrug am vorangegangen Handelstag 262,80 CHF. Investoren, die vor 5 Jahren 100 CHF in die Komax-Aktie investierten, hätten nun 0,381 Anteile im Portfolio. Die Anlage hätte nun einen Wert von 26,10 CHF, da sich der Wert eines Komax-Anteils am 19.11.2026 auf 68,60 CHF belief. Damit hätte sich die Investition um 73,90 Prozent vermindert.

Der Börsenwert von Komax belief sich jüngst auf 349,77 Mio. CHF.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion Finanzen.net