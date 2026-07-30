SPI-Wert Kuros (Kuros Biosciences)-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Kuros (Kuros Biosciences) von vor 10 Jahren eingefahren
Das wäre der Gewinn bei einem frühen Engagement in Kuros (Kuros Biosciences)-Aktien gewesen.
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Vor 10 Jahren wurde die Kuros (Kuros Biosciences)-Aktie wochenend-bedingt nicht an der Börse SWX gehandelt. Den vorherigen Handelstag beendete das Kuros (Kuros Biosciences)-Papier bei 20,39 CHF. Wenn ein Anleger damals 1.000 CHF in das Kuros (Kuros Biosciences)-Papier investiert hätte, befänden sich nun 49,032 Aktien in seinem Portfolio. Da sich der letzte Schlusskurs des Kuros (Kuros Biosciences)-Papiers auf 23,40 CHF belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 1.147,35 CHF wert. Damit hätte der Wert der ursprünglichen Investition um 14,73 Prozent zugenommen.
Zuletzt verbuchte Kuros (Kuros Biosciences) einen Börsenwert von 906,27 Mio. CHF.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.net
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|Rating
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