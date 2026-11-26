Lohnender Kuros (Kuros Biosciences)-Einstieg?

Das wäre der Gewinn bei einem frühen Engagement in Kuros (Kuros Biosciences)-Aktien gewesen.

Heute vor 10 Jahren fand via Börse SWX wochenend-bedingt kein Handel mit Kuros (Kuros Biosciences)-Anteilen statt. Den vorangegangenen Handelstag beendete die Kuros (Kuros Biosciences)-Aktie bei 14,22 CHF. Wenn ein Anleger damals 10.000 CHF in die Kuros (Kuros Biosciences)-Aktie investiert hätte, hätte er nun 703,441 Anteile im Depot. Die Anlage hätte nun einen Wert von 12.978,48 CHF, da sich der Wert eines Kuros (Kuros Biosciences)-Papiers am 25.11.2026 auf 18,45 CHF belief. Das entspricht einem Plus von 29,78 Prozent.

Die Marktkapitalisierung von Kuros (Kuros Biosciences) bezifferte sich zuletzt auf 781,34 Mio. CHF.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion Finanzen.net