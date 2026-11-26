SPI-Wert Kuros (Kuros Biosciences)-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Kuros (Kuros Biosciences) von vor 10 Jahren eingefahren
Das wäre der Gewinn bei einem frühen Engagement in Kuros (Kuros Biosciences)-Aktien gewesen.
Werte in diesem Artikel
Heute vor 10 Jahren fand via Börse SWX wochenend-bedingt kein Handel mit Kuros (Kuros Biosciences)-Anteilen statt. Den vorangegangenen Handelstag beendete die Kuros (Kuros Biosciences)-Aktie bei 14,22 CHF. Wenn ein Anleger damals 10.000 CHF in die Kuros (Kuros Biosciences)-Aktie investiert hätte, hätte er nun 703,441 Anteile im Depot. Die Anlage hätte nun einen Wert von 12.978,48 CHF, da sich der Wert eines Kuros (Kuros Biosciences)-Papiers am 25.11.2026 auf 18,45 CHF belief. Das entspricht einem Plus von 29,78 Prozent.
Die Marktkapitalisierung von Kuros (Kuros Biosciences) bezifferte sich zuletzt auf 781,34 Mio. CHF.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion Finanzen.net
Ausgewählte Hebelprodukte auf Kuros (Kuros Biosciences)
Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf Kuros (Kuros Biosciences)
Der Hebel muss zwischen 2 und 20 liegen