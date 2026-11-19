SPI-Wert Kuros (Kuros Biosciences)-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Kuros (Kuros Biosciences)-Investment von vor 5 Jahren abgeworfen
So viel Gewinn hätte ein früher Einstieg in die Kuros (Kuros Biosciences)-Aktie Investoren gebracht.
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Am 19.11.2021 wurde die Kuros (Kuros Biosciences)-Aktie via Börse SWX gehandelt. Zur Schlussglocke war die Aktie an diesem Tag 2,00 CHF wert. Bei einem Kuros (Kuros Biosciences)-Investment von 1.000 CHF zu diesem Zeitpunkt, hätte ein Anleger nun 500,000 Kuros (Kuros Biosciences)-Aktien in seinem Portfolio. Mit dem vergangenen Schlussstand 19,20 CHF gerechnet, wäre die Investition nun 9.600,00 CHF wert. Mit einer Performance von +860,00 Prozent hätte sich die Investition somit positiv entwickelt.
Die Marktkapitalisierung von Kuros (Kuros Biosciences) belief sich zuletzt auf 770,01 Mio. CHF.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion Finanzen.net
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