SPI-Wert Kuros (Kuros Biosciences)-Aktie: So viel hätte eine Investition in Kuros (Kuros Biosciences) von vor 3 Jahren abgeworfen

Profitable Kuros (Kuros Biosciences)-Anlage?

12.11.26 10:00 Uhr

So viel Gewinn hätte ein früher Einstieg in die Kuros (Kuros Biosciences)-Aktie Anlegern gebracht.

Heute vor 3 Jahren wurden Trades Kuros (Kuros Biosciences)-Anteilen an der Börse SWX wochenend-bedingt nicht ausgeführt. Zur Schlussglocke des vorherigen Handelstages war die Kuros (Kuros Biosciences)-Aktie 3,32 CHF wert. Investoren, die vor 3 Jahren 100 CHF in die Kuros (Kuros Biosciences)-Aktie investierten, hätten nun 30,120 Anteile im Besitz. Das Investment hätte nun einen Wert von 605,42 CHF, da sich der Wert eines Kuros (Kuros Biosciences)-Papiers am 11.11.2026 auf 20,10 CHF belief. Daraus ergibt sich eine Erhöhung des ursprünglichen Investments um 505,42 Prozent.

Alle Kuros (Kuros Biosciences)-Anteile kamen zuletzt auf einen Börsenwert von 780,14 Mio. CHF.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion Finanzen.net