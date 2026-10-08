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Profitable Kuros (Kuros Biosciences)-Anlage?

SPI-Wert Kuros (Kuros Biosciences)-Aktie: So viel hätte eine Investition in Kuros (Kuros Biosciences) von vor einem Jahr gekostet

So viel hätten Investoren mit einem frühen Investment in Kuros (Kuros Biosciences)-Aktien verlieren können.

Werte in diesem Artikel
Aktien
Kuros (Kuros Biosciences)
18.67 EUR -0.78 EUR -4.01 %
Charts | News | Analysen

Das Kuros (Kuros Biosciences)-Papier wurde heute vor 1 Jahr via Börse SWX gehandelt. Diesen Handelstag beendete das Kuros (Kuros Biosciences)-Papier bei 29,20 CHF. Hätte ein Anleger 1.000 CHF zu diesem Zeitpunkt in die Kuros (Kuros Biosciences)-Aktie investiert, befänden sich nun 34,247 Kuros (Kuros Biosciences)-Anteile in seinem Depot. Die Investition hätte nun einen Wert von 623,29 CHF, da sich der Wert eines Kuros (Kuros Biosciences)-Anteils am 07.10.2026 auf 18,20 CHF belief. Damit hätte sich die Investition um 37,67 Prozent verkleinert.

Kuros (Kuros Biosciences) war somit zuletzt am Markt 758,24 Mio. CHF wert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.net

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Datum Rating Analyst
17.02.11 Cytos Biotechnology hold Vontobel Research
29.10.10 Cytos Biotechnology hold Vontobel Research
29.10.10 Cytos Biotechnology hold Vontobel Research
23.07.10 Cytos Biotechnology hold Vontobel Research
22.07.10 Cytos Biotechnology hold Vontobel Research

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