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Lohnendes Kuros (Kuros Biosciences)-Investment?

SPI-Wert Kuros (Kuros Biosciences)-Aktie: So viel Verlust hätte ein Kuros (Kuros Biosciences)-Investment von vor 10 Jahren eingebracht

11.06.26 10:00 Uhr

So viel hätten Investoren mit einem frühen Investment in Kuros (Kuros Biosciences)-Aktien verlieren können.

Werte in diesem Artikel
Aktien
Kuros (Kuros Biosciences)
20,96 CHF 0,56 CHF 2,75%
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Am 11.06.2016 wurde das Kuros (Kuros Biosciences)-Papier an der Börse SWX wochenend-bedingt nicht gehandelt. Der Schlusskurs der Aktie betrug am vorangegangen Handelstag 28,27 CHF. Bei einer 10.000-CHF-Investition vor 10 Jahren, hätten Anleger nun 353,730 Kuros (Kuros Biosciences)-Aktien im Portfolio. Da sich der letzte Schlusskurs auf 20,40 CHF belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 7.216,10 CHF wert. Damit hätte der Wert der ursprünglichen Investition 27,84 Prozent eingebüßt.

Insgesamt war Kuros (Kuros Biosciences) zuletzt 773,60 Mio. CHF wert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.net

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