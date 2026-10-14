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Profitable Landis+Gyr (Landis Gyr)-Investition?

SPI-Wert Landis+Gyr (Landis Gyr)-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in Landis+Gyr (Landis Gyr) von vor einem Jahr verloren

Vor Jahren in Landis+Gyr (Landis Gyr) eingestiegen: So viel hätten Anleger verloren.

Werte in diesem Artikel
Aktien
Landis+Gyr (Landis Gyr)
55.40 EUR 0.50 EUR 0.91 %
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Heute vor 1 Jahr wurde das Landis+Gyr (Landis Gyr)-Papier an der Börse SWX gehandelt. Diesen Handelstag beendete das Landis+Gyr (Landis Gyr)-Papier bei 62,70 CHF. Bei einem 10.000-CHF-Investment vor 1 Jahr, besäße man nun 159,490 Landis+Gyr (Landis Gyr)-Aktien. Da sich der letzte Schlusskurs der Landis+Gyr (Landis Gyr)-Aktie auf 52,60 CHF belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 8.389,15 CHF wert. Damit hat sich die ursprünglich investierte Summe um 16,11 Prozent verringert.

Jüngst verzeichnete Landis+Gyr (Landis Gyr) eine Marktkapitalisierung von 1,48 Mrd. CHF.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.net

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