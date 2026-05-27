SPI-Wert Landis+Gyr (Landis Gyr)-Aktie: So viel Verlust hätte ein Investment in Landis+Gyr (Landis Gyr) von vor 3 Jahren eingebracht

Lohnender Landis+Gyr (Landis Gyr)-Einstieg?

Wer vor Jahren in Landis+Gyr (Landis Gyr) eingestiegen ist, hätte nun so viel Verlust gemacht.

Heute vor 3 Jahren fand an der Börse SWX wochenend-bedingt kein Handel mit der Landis+Gyr (Landis Gyr)-Aktie statt. Den vorherigen Handelstag beendete das Landis+Gyr (Landis Gyr)-Papier bei 80,80 CHF. Bei einem Investment von 1.000 CHF in die Landis+Gyr (Landis Gyr)-Aktie zu diesem Zeitpunkt, wäre ein Anleger nun im Besitz von 12,376 Landis+Gyr (Landis Gyr)-Aktien. Das Investment hätte nun einen Wert von 643,56 CHF, da sich der Wert einer Landis+Gyr (Landis Gyr)-Aktie am 02.06.2026 auf 52,00 CHF belief. Damit hätte der Wert der ursprünglichen Investition 35,64 Prozent eingebüßt.

Insgesamt war Landis+Gyr (Landis Gyr) zuletzt 1,42 Mrd. CHF wert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.net