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lastminutecom-Investment

SPI-Wert lastminutecom-Aktie: So viel hätten Anleger an einem lastminutecom-Investment von vor 10 Jahren verdient

22.04.26 10:00 Uhr

So viel Gewinn hätte ein früher Einstieg in die lastminutecom-Aktie Investoren gebracht.

Werte in diesem Artikel
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lastminute.com N.V.
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Die lastminutecom-Aktie wurde heute vor 10 Jahren an der Börse SWX gehandelt. Diesen Tag beendeten die Anteile bei 9,51 CHF. Investoren, die vor 10 Jahren 1.000 CHF in die lastminutecom-Aktie investierten, hätten nun 105,152 Anteile im Portfolio. Da sich der letzte Schlusskurs der lastminutecom-Aktie auf 12,50 CHF belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 1.314,41 CHF wert. Damit hatte sich der Wert der Investition um 31,44 Prozent erhöht.

Die Marktkapitalisierung von lastminutecom bezifferte sich zuletzt auf 136,88 Mio. CHF.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.net

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