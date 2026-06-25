SPI-Wert lastminutecom-Aktie: So viel Verlust hätte ein Investment in lastminutecom von vor 3 Jahren bedeutet

Frühe Anlage

Bei einem frühen Investment in lastminutecom-Aktien hätten Investoren so viel Verlust gemacht.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Heute vor 3 Jahren wurde das lastminutecom -Papier wochenend-bedingt nicht an der Börse SWX gehandelt. Der Schlusskurs der lastminutecom-Aktie betrug am vorangegangen Handelstag 28,30 CHF. Wenn ein Anleger damals 10.000 CHF in die lastminutecom-Aktie investiert hätte, wäre er nun im Besitz von 353,357 Anteilen. Da sich der letzte Schlusskurs des lastminutecom-Papiers auf 12,90 CHF belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 4.558,30 CHF wert. Daraus ergibt sich eine Verringerung des ursprünglichen Investments um 54,42 Prozent.

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Der Hebel muss zwischen 2 und 20 liegen

Long Short Hebel wählen: 5x 10x Name Hebel KO Emittent Name Hebel KO Emittent

Risikohinweis: Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet. Risikohinweis: Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet.

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