SPI-Wert lastminutecom-Aktie: So viel Verlust hätte ein Investment in lastminutecom von vor 3 Jahren bedeutet
Bei einem frühen Investment in lastminutecom-Aktien hätten Investoren so viel Verlust gemacht.
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Heute vor 3 Jahren wurde das lastminutecom-Papier wochenend-bedingt nicht an der Börse SWX gehandelt. Der Schlusskurs der lastminutecom-Aktie betrug am vorangegangen Handelstag 28,30 CHF. Wenn ein Anleger damals 10.000 CHF in die lastminutecom-Aktie investiert hätte, wäre er nun im Besitz von 353,357 Anteilen. Da sich der letzte Schlusskurs des lastminutecom-Papiers auf 12,90 CHF belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 4.558,30 CHF wert. Daraus ergibt sich eine Verringerung des ursprünglichen Investments um 54,42 Prozent.
Jüngst verzeichnete lastminutecom eine Marktkapitalisierung von 136,85 Mio. CHF.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.net
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