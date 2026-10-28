SPI-Wert lastminutecom-Aktie: So viel Verlust hätte ein Investment in lastminutecom von vor 5 Jahren bedeutet

lastminutecom-Anlage im Blick

28.10.26 10:00 Uhr

Bei einem frühen lastminutecom-Investment müssten Investoren so viel Verlust verbuchen.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Am 28.10.2021 wurde die lastminutecom -Aktie via Börse SWX gehandelt. Diesen Tag beendete die Aktie bei 44,00 CHF. Bei einem Investment von 1.000 CHF in die lastminutecom-Aktie vor 5 Jahren, wäre ein Anleger nun im Besitz von 22,727 lastminutecom-Aktien. Die Investition hätte nun einen Wert von 215,91 CHF, da sich der Wert eines lastminutecom-Anteils am 27.10.2026 auf 9,50 CHF belief. Das kommt einer Abnahme um 78,41 Prozent gleich.

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Der Hebel muss zwischen 2 und 20 liegen

Long Short Hebel wählen: 5x 10x

Risikohinweis: Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet. Risikohinweis: Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet.

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