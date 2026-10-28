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lastminutecom-Anlage im Blick

SPI-Wert lastminutecom-Aktie: So viel Verlust hätte ein Investment in lastminutecom von vor 5 Jahren bedeutet

Bei einem frühen lastminutecom-Investment müssten Investoren so viel Verlust verbuchen.

Werte in diesem Artikel
Aktien
lastminute.com N.V.
10.10 EUR 0.40 EUR 4.12 %
Charts | News | Analysen

Am 28.10.2021 wurde die lastminutecom-Aktie via Börse SWX gehandelt. Diesen Tag beendete die Aktie bei 44,00 CHF. Bei einem Investment von 1.000 CHF in die lastminutecom-Aktie vor 5 Jahren, wäre ein Anleger nun im Besitz von 22,727 lastminutecom-Aktien. Die Investition hätte nun einen Wert von 215,91 CHF, da sich der Wert eines lastminutecom-Anteils am 27.10.2026 auf 9,50 CHF belief. Das kommt einer Abnahme um 78,41 Prozent gleich.

Der Marktwert von lastminutecom betrug jüngst 100,84 Mio. CHF.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion Finanzen.net

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