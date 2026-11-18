Leonteq-Investment

Das wäre der Gewinn bei einem frühen Leonteq-Investment gewesen.

Heute vor 1 Jahr fand an der Börse SWX Handel mit Leonteq-Anteilen statt. Zum Handelsende standen die Anteile an diesem Tag bei 14,68 CHF. Wenn ein Anleger vor 1 Jahr 100 CHF in die Leonteq-Aktie investiert hätte, wäre er nun im Besitz von 6,812 Anteilen. Die gehaltenen Anteile wären am 17.11.2026 128,34 CHF wert, da sich der letzte Kurs auf 18,84 CHF belief. Damit hätte sich die Investition um 28,34 Prozent vermehrt.

Leonteq markierte jüngst einen Börsenwert in Höhe von 339,56 Mio. CHF.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion Finanzen.net