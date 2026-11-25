Frühe Investition

Anleger, die vor Jahren in Leonteq-Aktien investiert haben, verbuchen so viel Verlust.

Am 25.11.2023 wurde das Leonteq-Papier via Börse SWX wochenend-bedingt nicht gehandelt. Den vorherigen Handelstag beendeten die Leonteq-Anteile bei 40,05 CHF. Bei einem Leonteq-Investment von 1.000 CHF zu diesem Zeitpunkt, hätte ein Anleger nun 24,969 Leonteq-Aktien in seinem Portfolio. Da sich der Wert eines Papiers am 24.11.2026 auf 18,42 CHF (Schlussstand) belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 459,93 CHF wert. Damit hätte sich der Wert der ursprünglichen Investition um 54,01 Prozent verringert.

Leonteq war somit zuletzt am Markt 330,79 Mio. CHF wert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion Finanzen.net