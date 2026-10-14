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SPI-Wert Leonteq-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in Leonteq von vor 10 Jahren verloren

Diesen Fehlbetrag hätte ein früher Einstieg in die Leonteq-Aktie gebracht.

Werte in diesem Artikel
Aktien
Leonteq AG
22.30 EUR 0.25 EUR 1.13 %
Charts | News | Analysen

Heute vor 10 Jahren fand via Börse SWX Handel mit dem Leonteq-Papier statt. Zur Schlussglocke war das Leonteq-Papier an diesem Tag 52,70 CHF wert. Wenn ein Anleger damals 1.000 CHF in das Leonteq-Papier investiert hätte, hätte er nun 18,976 Aktien im Portfolio. Die Investition hätte nun einen Wert von 392,81 CHF, da sich der Wert einer Leonteq-Aktie am 13.10.2026 auf 20,70 CHF belief. Damit hat sich die ursprünglich investierte Summe um 60,72 Prozent verringert.

Der Börsenwert von Leonteq belief sich zuletzt auf 364,52 Mio. CHF.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.net

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