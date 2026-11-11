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SPI-Wert Leonteq-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in Leonteq von vor 10 Jahren verloren

Bei einem frühen Leonteq-Investment müssten Anleger so viel Verlust verbuchen.

Werte in diesem Artikel
Aktien
Leonteq AG
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Heute vor 10 Jahren fand an der Börse SWX Handel mit Leonteq-Anteilen statt. Der Schlusskurs der Leonteq-Aktie betrug an diesem Tag 55,84 CHF. Bei einem Investment von 10.000 CHF in das Leonteq-Papier vor 10 Jahren, wäre ein Anleger nun im Besitz von 179,085 Leonteq-Anteilen. Die Investition hätte nun einen Wert von 3.556,62 CHF, da sich der Wert einer Leonteq-Aktie am 10.11.2026 auf 19,86 CHF belief. Damit hatte sich der Wert der Investition um 64,43 Prozent verringert.

Der Börsenwert von Leonteq belief sich jüngst auf 347,40 Mio. CHF.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion Finanzen.net

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