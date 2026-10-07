SPI-Wert Leonteq-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in Leonteq von vor 5 Jahren verloren
Anleger, die vor Jahren in Leonteq-Aktien investiert haben, verbuchen so viel Verlust.
Werte in diesem Artikel
Vor 5 Jahren wurden Leonteq-Anteile an der Börse SWX gehandelt. Zur Schlussglocke war die Leonteq-Aktie an diesem Tag 57,90 CHF wert. Bei einem Investment von 100 CHF in das Leonteq-Papier vor 5 Jahren, wäre ein Anleger nun im Besitz von 1,727 Leonteq-Anteilen. Die gehaltenen Leonteq-Aktien wären am 06.10.2026 35,66 CHF wert, da der Schlussstand 20,65 CHF betrug. Damit hätte sich das Investment um 64,34 Prozent vermindert.
Jüngst verzeichnete Leonteq eine Marktkapitalisierung von 362,81 Mio. CHF.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.net
Ausgewählte Hebelprodukte auf Leonteq
Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf Leonteq
Der Hebel muss zwischen 2 und 20 liegen