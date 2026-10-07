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SPI-Wert Leonteq-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in Leonteq von vor 5 Jahren verloren

Anleger, die vor Jahren in Leonteq-Aktien investiert haben, verbuchen so viel Verlust.

Werte in diesem Artikel
Aktien
Leonteq AG
21.75 EUR -0.30 EUR -1.36 %
Charts | News | Analysen

Vor 5 Jahren wurden Leonteq-Anteile an der Börse SWX gehandelt. Zur Schlussglocke war die Leonteq-Aktie an diesem Tag 57,90 CHF wert. Bei einem Investment von 100 CHF in das Leonteq-Papier vor 5 Jahren, wäre ein Anleger nun im Besitz von 1,727 Leonteq-Anteilen. Die gehaltenen Leonteq-Aktien wären am 06.10.2026 35,66 CHF wert, da der Schlussstand 20,65 CHF betrug. Damit hätte sich das Investment um 64,34 Prozent vermindert.

Jüngst verzeichnete Leonteq eine Marktkapitalisierung von 362,81 Mio. CHF.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.net

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