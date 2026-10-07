SPI-Wert Leonteq-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in Leonteq von vor 5 Jahren verloren

Frühes Investment

07.10.26 10:00 Uhr

Anleger, die vor Jahren in Leonteq-Aktien investiert haben, verbuchen so viel Verlust.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Vor 5 Jahren wurden Leonteq -Anteile an der Börse SWX gehandelt. Zur Schlussglocke war die Leonteq-Aktie an diesem Tag 57,90 CHF wert. Bei einem Investment von 100 CHF in das Leonteq-Papier vor 5 Jahren, wäre ein Anleger nun im Besitz von 1,727 Leonteq-Anteilen. Die gehaltenen Leonteq-Aktien wären am 06.10.2026 35,66 CHF wert, da der Schlussstand 20,65 CHF betrug. Damit hätte sich das Investment um 64,34 Prozent vermindert.

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Der Hebel muss zwischen 2 und 20 liegen

Long Short Hebel wählen: 5x 10x

Risikohinweis: Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet. Risikohinweis: Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet.

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