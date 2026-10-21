SPI-Wert Leonteq-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in Leonteq von vor einem Jahr verdient
So viel hätten Investoren mit einem frühen Investment in Leonteq-Aktien verdienen können.
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Am 21.10.2025 wurden Leonteq-Anteile via Börse SWX gehandelt. Der Schlusskurs des Papiers betrug an diesem Tag 15,56 CHF. Hätte ein Anleger 10.000 CHF zu diesem Zeitpunkt in die Leonteq-Aktie investiert, befänden sich nun 642,674 Leonteq-Anteile in seinem Depot. Die Anlage hätte nun einen Wert von 12.949,87 CHF, da sich der Wert eines Leonteq-Papiers am 20.10.2026 auf 20,15 CHF belief. Damit hätte sich der Wert des Investments um 29,50 Prozent erhöht.
Zuletzt verbuchte Leonteq einen Börsenwert von 354,71 Mio. CHF.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.net
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