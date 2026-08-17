Leonteq-Anlage im Blick

SPI-Wert Leonteq-Aktie: So viel Verlust hätte ein Leonteq-Investment von vor 10 Jahren eingefahren

19.08.26 10:00 Uhr

So viel Verlust hätte ein früher Einstieg in die Leonteq-Aktie Investoren gebracht.

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Heute vor 10 Jahren wurden Trades der Leonteq-Aktie via Börse SWX ausgeführt. Zum Handelsende standen die Anteile an diesem Tag bei 63,72 CHF. Wenn ein Anleger damals 10.000 CHF in die Leonteq-Aktie investiert hätte, hätte er nun 156,937 Anteile im Depot. Die Investition hätte nun einen Wert von 2.991,22 CHF, da sich der Wert eines Leonteq-Anteils am 18.08.2026 auf 19,06 CHF belief. Damit hat sich die ursprünglich investierte Summe um 70,09 Prozent verringert. Am Markt war Leonteq jüngst 335,15 Mio. CHF wert. Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden. Redaktion finanzen.net