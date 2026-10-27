SPI-Wert Liechtensteinische Landesbank-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Liechtensteinische Landesbank-Investment von vor 10 Jahren eingefahren
Bei einem frühen Liechtensteinische Landesbank-Investment könnten sich Investoren über so viel Gewinn freuen.
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Vor 10 Jahren wurde das Liechtensteinische Landesbank-Papier via Börse SWX gehandelt. Diesen Handelstag beendete die Liechtensteinische Landesbank-Aktie bei 40,20 CHF. Wenn zu diesem Zeitpunkt 100 CHF in das Papier investiert worden wären, hätte man nun 2,488 Liechtensteinische Landesbank-Aktien im Portfolio. Das Investment hätte nun einen Wert von 285,07 CHF, da sich der Wert einer Liechtensteinische Landesbank-Aktie am 26.10.2026 auf 114,60 CHF belief. Damit wäre die Investition um 185,07 Prozent gestiegen.
Jüngst verzeichnete Liechtensteinische Landesbank eine Marktkapitalisierung von 3,49 Mrd. CHF.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.net
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